Çok satan kitapların yazarı, Fransa Akademisi Roman Büyük ödüllü Amélie Nothomb’dan anneliğe, evliliğe, kıskançlığa dair tuhaf bir hikâye. Acıyla Çarp Kalbim, neşe dolu kahkahaların yerini ürkütücü bakışlara bıraktığı tüyler ürpertici bir masal. Marie güzel olduğunu biliyordu. Uzun boyuyla, sarı saçları ve aydınlık yüzüyle kimse ona kayıtsız kalamazdı. On dokuz yaşındaydı. Harika bir gelecek uzanıyordu önünde. Bir başarı öyküsü olan bu filmin başrolünde olmak ne kadar eğlenceliydi! Bir gün Diane çıkageldi ve Marie’nin hikâyesi sona erdi. Elinizdeki kitap Diane’i anlatıyor. Marie’nin kıskandığı, ondan daha güzel olan tek kadını… Kızını.

ACIYLA ÇARP KALBİM

Amelie Nothomb

ÇEV: Ayşe Ece

TURKUVAZ KITAP