Ah Minel Aşk, Ötüken Neşriyat’ın, Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı, hiç kitaplaşmamış yahut uzun yıllar önce kitaplaşmış, bugün mevcudu bulunmayan romanlarını yayınlama projesinin parçalarından biri. Roman 1931 yılında Son Posta’da tefrika edilmiş. Kendi yazılış sürecini anlatan bir kitap Ah Minel Aşk. Anlatıcımız Halim, daha sonra Server Bedi olduğunu da öğreneceğimiz ünlü bir yazar olan arkadaşına âşık olduğu kadını, bu kadınla ilişkisinin tüm safhalarını, bir gün bunu yazmalısın diyerek detaylıca hikâye ediyor. Diğer romanlarından aşina olunduğu gibi kitabın kimi yerlerinde Doğu ve Batı gerilimine temas eden Peyami Safa, Batı’nın ahlak, özgürlük ve bireyselcilik kavramları üzerine de okuyucuyu düşünmeye sevk ediyor. Kitabı Serdar Soydan keşfedip yayıma hazırlamış.

AH MİNEL AŞK Peyami Safa ÖTÜKEN NEŞRIYAT