Akşamlar Artık Serin’de Bilgehan Uçak acı ilişkileri, kopuşları ve bir imkânsız aşkı kaleme alıyor. Issız gerçekliğe gölgeli bir havanın hâkim olduğu romanda Uçak, okura bambaşka bir dünyayı sunuyor: “Bu serseriyle alıp başımı gitmek istiyorum! Küçücük bir sahil kasabası belki, beyaz sıvalı bir ev. Belki romanlardaki gibi, kış günü yaz otelleri. Kalorifersiz. Birkaç parça eşya, duvarlarda tablolar. Dolapta battaniyeler. Herkes dedikodumuzu yapacak: Aramızdaki yaş farkı, küçümseyen bakışlar, bıyık altında gülümsemeler…”

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