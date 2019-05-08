İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın geleneksel olarak düzenlediği 35. Genç Günler, 9 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde başlıyor. 35. Genç Günler, 9-20 Mayıs tarihleri arasında 94 seans oyundan oluşan dopdolu bir programla Harbiye Muhsin Ertuğrul, Fatih Reşat Nuri, Üsküdar Kerem Yılmazer, Üsküdar Musahipzade Celal, Ümraniye, Kağıthane Sadabad ve Kadıköy Haldun Taner Sahneleri’nde seyirciyle buluşacak. 35. Genç Günler’de Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı,” Anton Çehov’un “İvanov,” Goethe’nin “Faust,” William Shakespeare’in “Hamlet,” Dostoyevski’nin “Öteki Ben” gibi klasik eserleri, genç tiyatrocuların performansıyla sahnelenecek. 35. Genç Günler Tiyatroda Kadın Müzik - “Bensu Orhunöz ile Gülriz Sururi Şarkıları” konseriyle açılıyor. Açılış etkinlikleri saat 21.00’de sahnelenecek İBBŞT Genç Tiyatro’nun “Öteki Ben” oyunuyla sona erecek. İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin birlikte oluşturduğu 25. Bedia Muvahhid Ödülü bu yıl Şehir Tiyatroları oyuncusu Aslı Altaylar’a veriliyor. Ödül töreni, Uğurtan Atakan yönetiminde 16 Mayıs Perşembe saat 20.45’te Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
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