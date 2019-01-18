Dünyanın en yaratıcı yönetmenlerinden Jean-Luc Godard’ın son filmi “İmgeler ve Sözcükler” (Le Livre d’image) vizyonda. Godard’ın izleyicilere farklı bir sinema deneyimi yaşattığı bu izlemesi hayli zor ama son derece zihin açıcı film 5 bölümden oluşuyor. Filmde “Bellek nasıl işler?”, “Rüyalar nerede başlar?”, “İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner?”, “Ve ne zaman ayrılır?” sorularının yanıtları aranıyor. Yönetmen filmi kendi cümleleriyle şöyle anlatıyor: “Hiçbir şey ama sessizlik. Hiçbir şey ama devrimci bir şarkı. Bir elin beş parmağı gibi 5 bölümde bir hikaye.”
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