Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk’in 100’üncü doğum yıldönümü için hazırlanan, “Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından açılıyor. Sergi, İlhan Berk’in üretim sürecine odaklanmış altı bölümden oluşuyor: “Omurga/25 Şiir Kitabı”, “Evren/Resimler”, “Yörünge/Kitaplık”, “Kılavuz/Defterler”, “Kabuk/Eşyalar” ve “Harfler/Formlandırma Çabaları”.





Şairin 25 şiir kitabının omurgayı oluşturduğu sergide daha önce görülmemiş resim ve desenleri, 1955’lerden itibaren el yazısıyla tutmuş olduğu ve kapaklarını kendi hazırladığı defterleri ve bu defterlerin kapaklarıyla yayımladığı şiir kitaplarının sayfaları, her kitap için günümüzün önde gelen şair ve yazarlarının güncel görüşleri, videolar ve şairin kişisel eşyaları da yer alıyor.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez’in, tasarımını ise Yeşim Demir’in yaptığı sergide İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor. Şairin dünyaya açılan penceresi olarak da yorumlanabilecek olan bu kitaplık, izleyiciler tarafından interaktif olarak incelenebilecek. Sergi, Beyoğlu Yapı Kredi Müzesi’nde 21 Kasım 2018 - 20 Ocak 2019 tarihleri arasında gezilebilecek.