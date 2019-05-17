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    17-05-2019

						
18 Mayıs gecesi müzeler ücretsiz 

						

							
							

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Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği kapsamında 18 Mayıs Cumartesi Türkiye’de yer alan bakanlığa bağlı 49 müze saat 23.00’e kadar ziyarete açık. Üstelik normal kapanış saatinden itibaren girişler herkese ücretsiz. Ücretsiz gezilebilecek müzelerin listesi ise şöyle:

1- Adana Müzesi
 2- Amasya Müzesi
 3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 4- Ankara Cumhuriyet Müzesi
 5- Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi
 6- Ankara Etnografya Müzesi
 7- Antalya Müzesi
 8- Alanya Müzesi
 9- Side Müzesi
 10- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
 11- Aydın Müzesi
 12- Bartın Amasra Müzesi
 13- Burdur Müzesi
 14- Bursa Arkeoloji Müzesi
 15- Çanakkale Troya Müzesi
 16- Çorum Müzesi 
 17- Edirne Müzesi
 18- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
 19- Erzurum Atatürk Müzesi
 20- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
 21- Gaziantep Arkeoloji Müzesi
 22- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
 23- Hatay Arkeoloji Müzesi
 24- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
 25- İstanbul Ayasofya Müzesi
 26- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
 27- İzmir Arkeoloji Müzesi
 28- İzmir Atatürk Müzesi
 29- İzmir Efes Müzesi
 30- İzmir Ödemiş Müzesi
 31- Kahramanmaraş Müzesi
 32- Kastamonu Müzesi
 33- Kocaeli Müzesi
 34- Konya Mevlana Müzesi
 35- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
 36- Mardin Müzesi
 37- Mersin Müzesi
 38- Muğla Fethiye Müzesi
 39- Muğla Marmaris Müzesi
 40- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (Açılışı yapılması halinde)
 41- Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
 42- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
 43- Niğde Müzesi
 44- Samsun Gazi Müzesi
 45- Sivas Müzesi
 46- Sinop Müzesi
 47- Şanlıurfa Müzesi
 48– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
 49- Uşak Müzesi
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
18 Mayıs gecesi müzeler ücretsiz 

					

				

				
				

					
Kadir Has Üniversitesi’nin İstanbul Ansiklopedisi Atölyeleri 

					

				

				
				

					
Servet-i Fünûn dergisi veri tabanı dijital ortamda

					

				

								
				

					
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