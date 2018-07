"Sir" unvanına sahip Arthur C. Clarke'ı yalnızca 2001: Bir Uzay Destanı gibi klasikleşmiş yapıtlarıyla değil, Britanya edebiyatında bilimkurgu türüne verdiği destekle de hatırlıyoruz. Clarke'ın 1987 yılında başlattığı ve onun adını taşıyan Arthur C. Clarke ödülü -ilk olarak- Britanya'da yayımlanmış bilimkurgu romanları arasından en çok dikkat çekene takdim ediliyor.



Bu yıl ödülün sahibi, Dreams Before the Start of Time adlı romanıyla Anne Charnock oldu. Charnock'un romanı, çocuk yapmak için ne erkeklerin ne de kadınların birbirine ihtiyacı olduğu bir gelecek tasavvur ediyor ve doğurganlık meselesi üzerinden günümüze de konuşan pek çok soru soruyor.

Dreams Before the Start of Time, aralarında Jeff VanderMeer'in Borne'unun da bulunduğu altı kitaplık güçlü bir "kısa liste"nin arasından ödüle uzandı.





2018 Arthur C. Clarke Ödülü için "kısa listede" yer alan diğer romanlar şöyleydi:





Sea of Rust - C. Robert Cargill

American War - Omar El Akkad

Spaceman of Bohemia - Jaroslav Kalfar

Gather the Daughters - Jennie Melamed



İlk romanı A Calculated Life ile 2013 yılında Philip K. Dick Ödülü için finalist olan Charnock, böylece, üçüncü romanı Dreams Before the Start of Time ile hem prestijli Arthur C. Clarke ödülünün hem de yaklaşık 2.000 sterlinin sahibi oldu.