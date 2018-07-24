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    24-07-2018

						
2018 Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı!

						

							
							

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Bu yıl 50. yılını kutlayan Man Booker Ödülü’nü son dönemde sıkça andık. Ödül tarihinin en iyilerinin arasından halk oylamasıyla belirlenen Altın Man Booker geçtiğimiz günlerde sahibini bulmuş, bu büyük onura İngiliz Casus (The English Patient) ile Michael Ondaatje layık görülmüştü.
 
Şimdi sırada 2018 Man Booker ödülü var. Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Man Booker için bu yıl 171 kitap başvurdu ve bu bir rekor. Başvurular arasından seçilen 13 kitap 50 bin sterlin değerindeki para ödülü için de yarışacak.


Jüri başkanı Kwame Anthony Appiah, uzun listeye kalan adaylar arasında “hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, distopik kurgunun ağırlığının hissedildiğini” dile getirdi. Listede ayrıca ilk kez bir grafik roman yer alıyor, Nick Drnaso'nun bolca övgü toplayan kitabı Sabrina.
 
 
 
Man Booker tarihinin en iyisi seçilen İngiliz Casus’un yazarı Michael Ondaatje’nin de yeni romanıyla boy gösterdiği listedeki tüm kitaplar şöyle:

•    Snap - Belinda Bauer
•    Milkman - Anna Burns
•    Sabrina - Nick Drnaso
•    Washington Black - Esi Edugyan
•    In Our Mad And Furious City - Guy Gunaratne
•    Everything Under - Daisy Johnson
•    The Mars Room - Rachel Kushner
•    The Water Cure - Sophie Mackintosh
•    Warlight  - Michael Ondaatje
•    The Overstory - Richard Powers
•    The Long Take - Robin Robertson
•    Normal People - Sally Rooney
•    From A Low And Quiet Sea - Donal Ryan


Man Booker kısa listesi 20 Eylül’de, ödülün kazananı ise 16 Ekim’de açıklanacak.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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