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    04-05-2018

						
2018 Nobel Edebiyat Ödülü iptal edildi!

						

							
							

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Bir süredir beklenen karar sonunda geldi. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmeyecek! İsveç Akademisi son aylarda cinsel taciz skandalının çalkantılarını yaşıyordu. Akademi üyelerinden birinin eşinin cinsel tacizle suçlanmasıyla başlayan olaylar zinciri, gerekli duruşun sergilenmediğini ifade eden Akademi daimi sekreteri Sara Danius ve diğer birçok üyenin görevlerini bırakmasıyla sonlanmış, nihayetinde Nobel Edebiyat Ödülü'ne karar verecek  yalnızca 10 üye kalmıştı.
 
Guardian'ın haberine göre, 75 yıl sonra ilk kez, Akademi bu sene hiçbir yazara ödülü takdim etmeyecek. Gelecek yıl ise, iki yazar birden Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanacak.
 
 
İsveç Akademisi binası
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma:  İsveç Akademisi'nde taciz skandalı
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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