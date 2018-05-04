2018 Nobel Edebiyat Ödülü iptal edildi!

Bir süredir beklenen karar sonunda geldi. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmeyecek! İsveç Akademisi son aylarda cinsel taciz skandalının çalkantılarını yaşıyordu. Akademi üyelerinden birinin eşinin cinsel tacizle suçlanmasıyla başlayan olaylar zinciri, gerekli duruşun sergilenmediğini ifade eden Akademi daimi sekreteri Sara Danius ve diğer birçok üyenin görevlerini bırakmasıyla sonlanmış, nihayetinde Nobel Edebiyat Ödülü'ne karar verecek yalnızca 10 üye kalmıştı.

Guardian'ın haberine göre, 75 yıl sonra ilk kez, Akademi bu sene hiçbir yazara ödülü takdim etmeyecek. Gelecek yıl ise, iki yazar birden Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanacak.

İsveç Akademisi binası



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