1946 yılında gazeteci Yunus Nadi'nin anısına verilmeye başlanan ve bir süredir “Edebiyat” ile “Bilimsel Araştırma” ana dallarında verilen Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Edebiyat dalındaki üç ödül de, yazın dünyamızın tanınmış isimlerinin oldu.



Yiğit Bener Öteki Düşler adlı kitabıyla Öykü Ödülü'nü kazandı. “Seçici Kurul”da Hikmet Altınkaynak, Metin Celâl, Nursel Duruel, Seval Şahin ve Sezer Ateş Ayvaz yer alıyordu.





Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi Göl Yazı ile Batur oldu. Roman Ödülü’nün seçici kurulu Turhan Günay, Güray Öz, Handan İnci, Yüksel Pazarkaya ve Yiğit Bener’den oluşuyordu.





Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost ve Turgay Fişekçi’den oluşan Şiir Kurulu ise oybirliğiyle bu yıl ödülün küçük İskender’in Ölen Sevgilimin Şiir Defteri ile Yücel Kayıran’ın Efsus’a Yolculuk adlı yapıtları arasında paylaştırılmasına karar verdi.

Ödüller 7 Ağustos’ta Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.