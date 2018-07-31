Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    31-07-2018

						
73. Yunus Nadi Ödülleri açıklandı

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 2

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
1946 yılında gazeteci Yunus Nadi'nin anısına verilmeye başlanan ve bir süredir “Edebiyat” ile “Bilimsel Araştırma” ana dallarında verilen Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Edebiyat dalındaki üç ödül de, yazın dünyamızın tanınmış isimlerinin oldu.

Yiğit Bener Öteki Düşler adlı kitabıyla Öykü Ödülü'nü kazandı. “Seçici Kurul”da Hikmet Altınkaynak, Metin Celâl, Nursel Duruel, Seval Şahin ve Sezer Ateş Ayvaz yer alıyordu.


Roman Ödülü’nün bu yılki sahibi Göl Yazı ile Batur oldu. Roman Ödülü’nün seçici kurulu Turhan Günay, Güray Öz, Handan İnci, Yüksel Pazarkaya ve Yiğit Bener’den oluşuyordu. 


Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost ve Turgay Fişekçi’den oluşan Şiir Kurulu ise oybirliğiyle bu yıl ödülün küçük İskender’in Ölen Sevgilimin Şiir Defteri ile Yücel Kayıran’ın Efsus’a Yolculuk adlı yapıtları arasında paylaştırılmasına karar verdi.
 
 
 
 
Ödüller 7 Ağustos’ta Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Edebiyatımızın iki ustasından ilham alan iki film vizyona giriyor

						
Bugün vizyona giren sekiz yeni filmin arasında kolaylıkla gözden kaçabilecek ikisi var ki, muhtemelen fazla salon bulamadan, sınırlı bir seyirci kitlesine ulaşarak sessiz sedasız geçip gidecekler. İki film de, edebiyatımızın önemli figürlerine dair yeni kapılar aralayabilecek niteliğe sahip oysa.

						
					

					

					

										

					

						
Leylâ Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

						
Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Merkezi, pek çok konferans, yazar buluşması ve disiplinlerarası çalışmanın yanı sıra, Leylâ Erbil'in kişisel arşivine de ev sahipliği yapıyor. 

						
					

					

					

										

					

						
"Good Omens"ta Frances McDormand'ın çok özel bir rolü var!

						
İthaki Yayınları etiketiyle Türkçeye Kıyamet Gösterisi adıyla kazandırılan Good Omens’ın televizyona uyarlandığını duymadım demeyin sakın, Neil Gaiman ve onun sayısı her geçen gün artan hayranları sosyal medyada uzunca bir süredir dizinin heyecanını yaşıyo

						
					

					

					

										

					

						
2018 Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı!

						
Bu yıl 50. yılını kutlayan Man Booker Ödülü’nü son dönemde sıkça andık. Ödül tarihinin en iyilerinin arasından halk oylamasıyla belirlenen Altın Man Booker geçtiğimiz günlerde sahibini bulmuş, bu büyük onura İngiliz Casus (The English Patient) ile Michael Ondaatje layık görülmüştü.
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
73. Yunus Nadi Ödülleri açıklandı

					

				

				
				

					
Leylâ Erbil'in kişisel arşivi dijital ortama aktarılıyor

					

				

				
				

					
"Good Omens"ta Frances McDormand'ın çok özel bir rolü var!

					

				

								
				

					
2018 Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı!

					

				

								
				

					
H.G. Wells klasiği “Dünyalar Savaşı” dizi oluyor

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Kutlukhan Kutlu ile söyleşi
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Bu klasikleri okumamanın bahanesi yok!
						
					
					
				

																

						4 - Kitabevi işletme hayallerinizi İskoçya'daki küçük bir kasabada gerçekleştirebilirsiniz!
						
					
					
				

																

						5 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap