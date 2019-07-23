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    23-07-2019

						
Ahlat Ağacı’nın ardındakiler 

						

							
							

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Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’nın setinde yaşananları ekranlara taşıyan üç bölümlük kamera arkası belgeseli geçtiğiiz günlerde Kadıköy Sineması’nda izleyicilerle buluştu. Dünya prömiyerini “71. Cannes Film Festivali”nde yapan yapıma ilişkin belgesel gösterimi öncesi katılımcıların sorularını yanıtlayan filmin senaristlerinden Akın Aksu,  filmin hikayesini kaleme aldıktan son Ceylan’la birlikte birkaç yerde görüş farklılığı yaşadıklarını ifade ederek, “Fakat filmde ilk montajı izleyince Nuri Bilge Ceylan beni benden daha iyi tanıyormuş diye düşündüm” dedi. Filmin taşra kültürünü eleştirmediğinin altını çizen Aksu, hikayede çift final kullanılmasına ilişkin ise “Öyle tercih edildi. O kısmın sürreal bir yapısı var.” ifadelerini kullandı. Aksu, Türkiye’de ilk kez bir filmin ardından kamera arkası belgeselinin gösterildiğine de işaret etti. 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Yeni buluşma noktası: Kütüphaneler 

						
Türkiye kütüphaneleri giderek daha çok seviyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılına ilişkin açıkladığı kütüphane istatistikleri de bu doğrultuda. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1162 halk, 598 üniversite, 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 31 bin 451 kütüphane faaliyet gösteriyor.      
 

						
					

					

					

										

					

						
455 yıllık Kur’an-ı Kerim restore ediliyor

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Yaşamın Ucuna Yolculuk 35 yaşında

						
 

						
					

					

					

										

					

						
Leylâ Erbil’in kişisel arşivi dijital ortamda 

						
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Ahlat Ağacı’nın ardındakiler 

					

				

				
				

					
Yeni buluşma noktası: Kütüphaneler 

					

				

				
				

					
455 yıllık Kur’an-ı Kerim restore ediliyor

					

				

								
				

					
Yaşamın Ucuna Yolculuk 35 yaşında

					

				

								
				

					
Leylâ Erbil’in kişisel arşivi dijital ortamda 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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