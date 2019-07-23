Ahlat Ağacı’nın ardındakiler

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’nın setinde yaşananları ekranlara taşıyan üç bölümlük kamera arkası belgeseli geçtiğiiz günlerde Kadıköy Sineması’nda izleyicilerle buluştu. Dünya prömiyerini “71. Cannes Film Festivali”nde yapan yapıma ilişkin belgesel gösterimi öncesi katılımcıların sorularını yanıtlayan filmin senaristlerinden Akın Aksu, filmin hikayesini kaleme aldıktan son Ceylan’la birlikte birkaç yerde görüş farklılığı yaşadıklarını ifade ederek, “Fakat filmde ilk montajı izleyince Nuri Bilge Ceylan beni benden daha iyi tanıyormuş diye düşündüm” dedi. Filmin taşra kültürünü eleştirmediğinin altını çizen Aksu, hikayede çift final kullanılmasına ilişkin ise “Öyle tercih edildi. O kısmın sürreal bir yapısı var.” ifadelerini kullandı. Aksu, Türkiye’de ilk kez bir filmin ardından kamera arkası belgeselinin gösterildiğine de işaret etti.