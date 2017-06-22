Angolalı yazar Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu

Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Angolalı yazar José Eduardo Agualusa oldu. A General History of Oblivion adlı kitabıyla ödüle layık görülen José Eduardo Agualusa, 100 bin euro değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

Yazar bu para ödülüyle uzun zamandır evi olarak benimsediği Mozambik'te bir kütüphane kurmak istediğini açıkladı. "Asıl ihtiyacımız olan halk kütüphaneleri, çünkü insanlar kitaplara erişemiyor," diyen yazar açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Şimdiden bir yer bulduk ve benim kişisel kütüphanemi oraya taşıyarak kütüphaneyi ada halkının kullanımına açtık. Bu uzun zamandır hayal ettiğim bir şeydi."

Ödülün kendisine verilmesi konusundaki şaşkınlığını da dile getiren yazar, "Yakın dostum, Mozambikli yazar Mia Couto da ödülün kısa listesindeydi ve ben ödülü onun kazanacağını düşünmüştüm," dedi.

Portekizce konuşulan ülkelerde oldukça popüler olan José Eduardo Agualusa. A General History of Oblivion romanıyla 2016 yılında Uluslararası Man Booker Ödülü'ne de aday gösterilmişti.

Kaynak: The Guardian