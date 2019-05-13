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    13-05-2019

						
 Ara Güler’e Saygı

						

							
							

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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünya başkentlerinde sanat severlerle buluşturuyor. “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in eserleri sırasıyla Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sergilenecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergilerin ilki Londra Saatchi Galeri’de açıldı. Londra'daki sergide özellikle Birleşik Krallık tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portreleri yer alıyor. Nisan 2020’ye kadar sürecek sergi dizisinde ana ekseni Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları oluşturacak. 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Kitaplarla ilgili internet sitelerini, dergileri karıştırdığınızda karşınıza çıkan en ilgi çekici içerik, “Hangi kitabı okumalıyım?” sorusuna verilen cevaplardır. Bu cevaplar genelde ortalama bir anlayışın yansımasıdır. Kitap okumak seçkin bir eylemdir ve kitap okuyacak kişi de, bu özel eylemi gerçekleştirmek için en “seçkin” kitabı bulmalıdır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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