Ara Güler’e Saygı

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerini dünya başkentlerinde sanat severlerle buluşturuyor. “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in eserleri sırasıyla Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sergilenecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergilerin ilki Londra Saatchi Galeri’de açıldı. Londra'daki sergide özellikle Birleşik Krallık tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portreleri yer alıyor. Nisan 2020’ye kadar sürecek sergi dizisinde ana ekseni Ara Güler’in İstanbul fotoğrafları oluşturacak.
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