Başrolde melankoli var

Dünyanın en yetenekli müzisyenlerinden İzlandalı piyanist, besteci ve şarkıcı Oláfur Arnalds İstanbul’a geliyor. Geçtiğimiz yıl yayımladığı remember isimli solo çalışmasını da dinleme şansını bulacağımız konserde birkaç saatliğine de olsa İzlanda’nın büyülü dünyasına gideceğiz. Neo-klasik müzik hareketinin önde gelen isimlerinden Ólafur Arnalds, dinleyicilere sükûnet, mutluluk ve melankoliyi bir arada hissettirdiği eşsiz bir dünya yaratıyor. Nils Frahm, Sigur Rós, Arnór Dan gibi müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle de anımsadığımız sanatçının konseri 15 Mayıs’ta Zorlu PSM’de.