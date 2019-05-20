Pera Film, Mayıs ayı programına Almanya’nın en önemli film müzelerinden biri olan Berlin Film ve Televizyon Müzesi ile yaptığı iş birliği ile devam ediyor. Deutsche Kinemathek küratörlüğünde hazırlanan “Berlin - Yuva Denilen Şehir” başlıklı program, izleyiciyi 20’inci yüzyılı çalkantılar içinde geçirmiş çok yönlü kentin 90 yıllık tarihini gözler önüne seren sinematografik bir yolculuğa davet ediyor. 29 Mayıs - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek programda, Deutsche Kinemathek’in kurucusu da olan Gerhard Lamprecht’in filmlerinden, Fritz Lang’in çarpıcı başyapıtı M filmine uzanan, sinema tarihinde büyük önem taşıyan 9 film yer alıyor: Berlin’in Varoşları, M, Berlin’de Bir Yerde, Milyonda İki, Kaygı, 45 Doğumlu, Gece Kesişen Yollar ve Ostkreuz.

Deutsche Kinemathe, program kapsamındaki filmleri şöyle yorumluyor: “1920’li yılların ‘altın çağ’ olduğu inanışıyla çelişen toplumsal bunalımlardan savaşın yol açtığı yıkım, duvarın inşasıyla birbirinden farklı iki şehrin doğuşundan, duvarın yıkılmasıyla birlikte yavaş yavaş tekrar birleşmesi süreçlerinde, Almanya’nın eski ve yeni başkenti olan Berlin’in görünüşü hep bir değişim içerisindeydi. Program kapsamındaki 9 film, şehir manzarasındaki değişime panoramik bir bakış sunarken, şehir sakinlerinin yaşamlarını ve mücadelelerini de yakından inceliyor.” Bu program kapsamındaki Pera Film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler Biletix’te.