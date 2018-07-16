Big Little Lies'ın yazarının ilk romanı dizi oluyor

Üst orta sınıf ailelerin ilk bakışta huzurlu ve konforlu görünen evlerine girip, orada tekinsiz öyküler keşfeden ve bunu yaparken de klişe kadın karakterlerden olabildiğince kaçınan Liane Moriarty, neredeyse her kitabıyla çok satanlar listelerinde başı çeken Avustralyalı bir yazar.



Hep Kitap etiketiyle ülkemizde yayımlanan Sırrını Derine Göm ve Suçlu Hem de Çok Suçlu gibi romanlarıyla da dikkat çeken Moriarty'nin esas çıkışı, Nicole Kidman ve Reese Witherspoon gibi isimlerin başrolde olduğu bir televizyon dizisine uyarlanan Big Little Lies ile oldu hiç şüphesiz (roman yakın zamanda Küçük Ama Büyük Yalanlar adıyla Hep Kitap'tan çıktı).

Big Little Lies dizisinden

Jet sosyetenin mesken tuttuğu bir kasabada yaşanan cinayeti geriye dönük bir öyküyle, hiç beklenmedik derinliklere inerek anlatan Moriarty, özellikle güçlü kadın karakterleriyle dikkat çekmiş ve Altın Küreler dahil pek çok yarışmada ödüle boğulmuştu. Dizi Ufak Tefek Yalanlar adıyla ülkemiz televizyonlarına da adapte edildi ancak ortaya çıkan iş kitabın içeriğinden bir hayli uzaktı.



Moriarty'nin Big Little Lies ile hayli benzer bir yapıya sahip olan ilk romanı Three Wishes da bir uyarlama projesiyle gündemde. Birbirinden hayli farklı hayatlara sahip üç kız kardeşin bir düğün gününde yaşadığı trajik olayla başlayan kitap, geriye dönüşlerle üç kardeşin öyküsünü anlatıyor.