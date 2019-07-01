Bir Osmanlı Aydını Osman Hamdi Bey

Pera Müzesi, Türk sanat tarihinin ender yapıtlarından biri olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’nin Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’na dahil olmasının 15. yılında özel Osman Hamdi Bey: Bir Osmanlı Aydını başlıklı bir5 kitap hazırladı. Pera Müzesi Yayınları’nın, 19. yüzyılın yetiştirdiği, kültür-sanat alanında öncü roller üstlenmiş bir kişilik olarak Osman Hamdi Bey’i inceleyen yeni kitabı, Mustafa Cezar, Edhem Eldem ve Metin And başta olmak üzere çeşitli araştırmacıların çalışmalarından yararlanarak, dönem tanıklıklarıyla zenginleştirilmiş bir yaşam öyküsü sunuyor.