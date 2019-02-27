Bir Türk öyküsü Broadway’de

Yalçın Tosun’un Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan öykü kitabı Peruk Gibi Hüzünlü’de yer alan Muzaffer ve Muz adlı öyküsü Broadway’de ünlü bir sahne şovunda okunacak. Bir süre önce İngilizce çevirisi Words Without Borders adlı bir on-line dergide yayımlanan öykü, 27 Şubat Çarşamba günü New York/Broadway’de yapılacak olan Selected Shorts adlı bir sahne şovunda Rusya, Macaristan ve Haitili diğer 3 yazarın öyküsüyle birlikte canlı olarak seyirci önünde okunacak.

Sözün öykülerde olduğu sahne: Symphony Space

Selected Shorts tanınmış ya da tanınmakta olan yazarların hikayelerinin, tiyatro ve sinema sanatçıları tarafından Broadway’de bulunan Symphony Space’de seyirci önünde okunduğu bir etkinlik. Podcastleri ve bir radyo programı da bulunan bu şov, 1985’ten bu yana Amerika’da 150'den fazla radyo istasyondan yaklaşık 300 bin dinleyiciye ulaşıyor.







