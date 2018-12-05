Bolu ve Köroğlu'na Ait Belgeler Bolu Kent Müzesi’nde

Bolu Belediyesi’nce yapılan yazılı açıklamada, Bolu Kent Müzesi’nin yıllardır çeşitli müze, kütüphane ve devlet arşivinde muhafaza edilen Osmanlı dönemine ait Bolu ve Köroğlu ile ilgili birçok belgeyi dijital ortamda bünyesine kazandırarak önemli bir başarıya imza attığı ifade edildi.

Devlet Arşivleri daire başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve şube müdürü Ahmet İnce'nin katkılarıyla; İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi, Şişli Atatürk Müzesi, Vakıf Eserleri Müzesi, Milli Kütüphane ve devlet arşivlerinde kapsamlı bir araştırma yapıldığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Araştırmalarda yaklaşık 22 bin belge tek tek incelenerek Bolu ve Köroğlu ile ilgili dokümanlar arşivlerden çıkarıldı. Ardından ilgili belge ve dokümanlar herhangi bir ücret ödenmeksizin dijital ortamda Bolu Kent Müzesi’ne kazandırıldı. Bolu’nun demografik yapısını, sosyo-kültürel ve tarihi konumunu ortaya koyan bu belgelerin kazanımıyla birlikte hem ilgili evrakların gelecek nesillere ulaşması garanti altına alındı hem de erişim kolaylığı sağlandı.”

Açıklamada ayrıca müze envanterine giren Osmanlı dönemine ait tüm evraklara www.bolu.bel.tr adresinden de ulaşılabileceği kaydedildi.