Booker Ödülleri’nin uzun listesi açıklandı

Dünya edebiyatının İngilizceye çevrilen en iyi eserlerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü bu yıl Man Grubu’nun sponsorluktan çekilmesi sebebiyle Booker Prize olarak veriliyor. 50 bin Poundluk Booker Ödülleri’nin ilk aşaması olarak kabul edilen uzun liste açıklandı. Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor gibi isimlerden oluşan Booker jürisinin seçtiği yazarlar arasında bu ödüle daha önce 6 kere aday olan, iki kere de ödül kazanan Margaret Atwood da yer alıyor. Kanadalı yazar, Bruce Miller tarafından televizyon dizisi olarak uyarlanan, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazanan The Handmaid’s Tale romanının devamı olarak yazdığı The Testaments kitabıyla bu listeye girdi. Listede daha önce bu ödülü kazanmış bir diğer yazar da Salman Rüshdie.Yazar son romanı Quichotte ile adaylar arasında. Ayrıca Siren Yayınları’nın sonbaharda yayımlamayı planladığı Kayıp Çocuk Arşivi’nin yazarı Valeria Luiselli de adaylar arasında. Altı aday 3 Eylül’de açıklanacak, kazanan ise 14 Ekim’de netleşecek.

Booker listesinin tam hali şu şekilde:

Margaret Atwood (Canada), The Testaments

Kevin Barry (Ireland), Night Boat to Tangier

Oyinkan Braithwaite (UK/Nigeria), My Sister, The Serial Killer

Lucy Ellmann (USA/UK), Ducks, Newburyport

Bernardine Evaristo (UK), Girl, Woman, Other

John Lanchester (UK), The Wall

Deborah Levy (UK), The Man Who Saw Everything

Valeria Luiselli (Mexico/Italy), Lost Children Archive

Chigozie Obioma (Nigeria), An Orchestra of Minorities

Max Porter (UK), Lanny

Salman Rushdie (UK/India), Quichotte

Elif Shafak (UK/Turkey), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

Jeanette Winterson (UK), Frankissstein