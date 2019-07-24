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    24-07-2019

						
Booker Ödülleri’nin uzun listesi açıklandı 

						

							
							

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Dünya edebiyatının İngilizceye çevrilen en iyi eserlerini seçmeyi hedefleyen Man Booker Uluslararası Edebiyat Ödülü bu yıl Man Grubu’nun sponsorluktan çekilmesi sebebiyle Booker Prize olarak veriliyor. 50 bin Poundluk Booker Ödülleri’nin ilk aşaması olarak kabul edilen uzun liste açıklandı. Peter Florence, Liz Calder, Xiaolu Guo, Afua Hirsch ve Joanna MacGregor gibi isimlerden oluşan Booker jürisinin seçtiği yazarlar arasında bu ödüle daha önce 6 kere aday olan, iki kere de ödül kazanan Margaret Atwood da yer alıyor. Kanadalı yazar, Bruce Miller tarafından televizyon dizisi olarak uyarlanan, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazanan The Handmaid’s Tale romanının devamı olarak yazdığı The Testaments kitabıyla bu listeye girdi. Listede daha önce bu ödülü kazanmış bir diğer yazar da Salman Rüshdie.Yazar son romanı Quichotte ile adaylar arasında. Ayrıca Siren Yayınları’nın sonbaharda yayımlamayı planladığı Kayıp Çocuk Arşivi’nin yazarı Valeria Luiselli de adaylar arasında. Altı aday 3 Eylül’de açıklanacak, kazanan ise 14 Ekim’de netleşecek. 
 
Booker listesinin tam hali şu şekilde: 
Margaret Atwood (Canada), The Testaments 
Kevin Barry (Ireland), Night Boat to Tangier 
Oyinkan Braithwaite (UK/Nigeria), My Sister, The Serial Killer 
Lucy Ellmann (USA/UK), Ducks, Newburyport 
Bernardine Evaristo (UK), Girl, Woman, Other 
John Lanchester (UK), The Wall
Deborah Levy (UK), The Man Who Saw Everything 
Valeria Luiselli (Mexico/Italy), Lost Children Archive 
Chigozie Obioma (Nigeria), An Orchestra of Minorities 
Max Porter (UK), Lanny 
Salman Rushdie (UK/India), Quichotte 
Elif Shafak (UK/Turkey), 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World 
Jeanette Winterson (UK), Frankissstein 
						

						

						
						
												

							
							

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