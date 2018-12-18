Bu Toprağın Güzideleri Asef Halet Çelebi

Cumhuriyet döneminin mistik şairi Asef Halet Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Birliği’nin düzenlediği etkinlikte anılıyor. 14.30’da başlayacak program iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Prof Dr. Fatih Andı başkanlığında Prof Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Ahmet Demirhan, Dr. Şerif Eskin konuşacak. 18.00’da başlayacak olan ikinci oturumun başkanı Hüseyin Akın, konuşmacıları ise; Hüseyin Su, Ali Günvar ve Cem Yavuz. Etkinlik 22 Aralık Cumartesi Fatih İBB Ali Emiri Kültür Merkezi’nde.
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