Can Yayınları çağdaş fotoğrafçılarla klasik metinleri buluşturuyor

Mart ayında Can Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini devralan Cem Akaş Twitter hesabından yayınevinin projelerinden birini duyurdu. Aralarında Dickens’ın Büyük Umutlar, Tolstoy’un Savaş ve Barış, Jane Austen’in Emma, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar ve Oscar Wilde’ın De Profundis gibi yapıtlarının yer aldığı 20 klasik romandan oluşan yeni bir dizi 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacak.



Bu projeyi ilgi çekici kılan, Can Klasikleri arasından seçilen 20 kitabın Türkiye’den 20 çağdaş fotoğraf sanatçısıyla eşleştirilmesi. Klasikler günümüzün penceresinden bakınca neye tekabül ediyor? Bugünden o metinleri okuyan çağdaş sanatçılar şimdiyle geçmiş arasında bağ kurarken zihinlerine hangi imgeler düşüyor? Bu tür sorgulamalara alan açan proje için, genç fotoğraf sanatçılarının ağırlığının hissedildiği 20 isimle çalışıldı. Her birinden, dizide yer alan bir klasiği kendi üsluplarınca yorumlamaları istendi.

Proje için seçilen 20 isim şöyle: Ali Taptık, Aslı Narin, Cevahir Akbaş, Dilara Arısoy, Ege Kanar, Ekin Özbiçer, Hasan Deniz, İrem Sözen, Laleper Aytek, Görkem Ergün, Metehan Özcan, Okan Bayülgen, Onur Girit, Orhan Cem Çetin, Özgür Atlagan, Selim Süme, Sevim Sancaktar, Silva Bingaz, Sinem Dişli, Yusuf Sevinçli.







Klasikler dizisinden her bir kitabın kapağında yukarıdaki fotoğrafçılardan birinin çalışması yer alacak.