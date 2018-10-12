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    12-10-2018

						
Can Yayınları çağdaş fotoğrafçılarla klasik metinleri buluşturuyor

						

							
							

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Mart ayında Can Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini devralan Cem Akaş Twitter hesabından yayınevinin projelerinden birini duyurdu. Aralarında Dickens’ın Büyük Umutlar, Tolstoy’un Savaş ve Barış, Jane Austen’in Emma, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar ve Oscar Wilde’ın De Profundis gibi yapıtlarının yer aldığı 20 klasik romandan oluşan yeni bir dizi 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacak.

Bu projeyi ilgi çekici kılan, Can Klasikleri arasından seçilen 20 kitabın Türkiye’den 20 çağdaş fotoğraf sanatçısıyla eşleştirilmesi. Klasikler günümüzün penceresinden bakınca neye tekabül ediyor? Bugünden o metinleri okuyan çağdaş sanatçılar şimdiyle geçmiş arasında bağ kurarken zihinlerine hangi imgeler düşüyor? Bu tür sorgulamalara alan açan proje için, genç fotoğraf sanatçılarının ağırlığının hissedildiği 20 isimle çalışıldı. Her birinden, dizide yer alan bir klasiği kendi üsluplarınca yorumlamaları istendi.
 
 
Proje için seçilen 20 isim şöyle: Ali Taptık, Aslı Narin, Cevahir Akbaş, Dilara Arısoy, Ege Kanar,  Ekin Özbiçer, Hasan Deniz, İrem Sözen, Laleper Aytek, Görkem Ergün, Metehan Özcan, Okan Bayülgen, Onur Girit, Orhan Cem Çetin, Özgür Atlagan, Selim Süme, Sevim Sancaktar, Silva Bingaz, Sinem Dişli, Yusuf Sevinçli.



Klasikler dizisinden her bir kitabın kapağında yukarıdaki fotoğrafçılardan birinin çalışması yer alacak.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Can Yayınları çağdaş fotoğrafçılarla klasik metinleri buluşturuyor

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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