Chuck Palahniuk'dan geleceğe ilginç sürpriz

Portland'da yaşayan Jolynn Winter halihazırda oturduğu evi on yıl evvel satın alırken evin içine gizlenenlerden habersizdi. Evin bir önceki sahibi özellikle Dövüş Kulübü romanıyla adını kitlelere duyuran ünlü yazar Chuck Palahniuk'tu. Palahniuk bu eve 1997 yılında taşınmış ve 2002 yılında eve yeni bir banyo inşa ettirmişti. Fakat evin bir sonraki sahibi Jolynn Winter, Chuck Palahniuk'un bu inşaat sırasında duvarlardan birinin içine bir zaman kapsülü sakladığını bilmiyordu elbette!

Jolynn Winter, Palahniuk'tan 15 yıl sonra banyoyu yenilemeye karar verince büyük sürprizle karşılaştı. İnşaat ustaları tarafından bulunan zaman kapsülünün içinden Dövüş Kulübü'nün imzalı bir kopyası, bir not, birtakım gazete kupürleri ve fotoğrafların yanı sıra yazarın banyoyu inşa ettirmeden önce çizdiği planlar da çıktı. Jolynn Winter karşısına çıkan bu büyük sürprizi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Chuck Palahniuk evin kendinden sonraki sahiplerine hitaben yazdığı notta "Biz bu evde çok mutlu olduk. Umarız siz de bizim kadar mutlusunuzdur. Evi bulduğumuzdan daha iyi bırakmak için elimizden geleni yaptık," yazıyordu.

Yazarın başlattığı bu yöntemi sürdürmeye karar veren Winter ailesi de kendi zaman kapsüllerini oluşturup evin kendilerinden sonraki sahibi için saklayacaklarını duyurdular.

Kaynak: Huffington Post