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    09-08-2017

						
Chuck Palahniuk'dan geleceğe ilginç sürpriz

						

							
							

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Portland'da yaşayan Jolynn Winter halihazırda oturduğu evi on yıl  evvel satın alırken evin içine gizlenenlerden habersizdi. Evin bir  önceki sahibi özellikle Dövüş Kulübü romanıyla adını kitlelere  duyuran ünlü yazar Chuck Palahniuk'tu. Palahniuk bu eve 1997 yılında  taşınmış ve 2002 yılında eve yeni bir banyo inşa ettirmişti. Fakat evin  bir sonraki sahibi  Jolynn Winter, Chuck Palahniuk'un bu inşaat  sırasında duvarlardan birinin içine bir zaman kapsülü sakladığını  bilmiyordu elbette!
 
Jolynn Winter, Palahniuk'tan 15 yıl  sonra banyoyu yenilemeye karar verince büyük sürprizle karşılaştı.  İnşaat ustaları tarafından bulunan zaman kapsülünün içinden Dövüş Kulübü'nün  imzalı bir kopyası, bir not, birtakım gazete kupürleri ve fotoğrafların  yanı sıra yazarın banyoyu inşa ettirmeden önce çizdiği planlar da  çıktı. Jolynn Winter karşısına çıkan bu büyük sürprizi kendi sosyal medya  hesabından paylaştı.
 
 
 
 
 
 
Chuck  Palahniuk evin kendinden sonraki sahiplerine hitaben yazdığı notta "Biz  bu evde çok mutlu olduk. Umarız siz de bizim kadar mutlusunuzdur. Evi  bulduğumuzdan daha iyi bırakmak için elimizden geleni yaptık,"  yazıyordu.
 
 
 
 
Yazarın  başlattığı bu yöntemi sürdürmeye karar veren Winter ailesi de kendi  zaman kapsüllerini oluşturup evin kendilerinden sonraki sahibi için  saklayacaklarını duyurdular.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Huffington Post
 
						

						

						
						
												

							
							

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