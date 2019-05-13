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    13-05-2019

						
Çizgi Roman Festivali

						

							
							

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2016 yılından beri İstanbul’da düzenlenen Çizgi Roman Festivali, bu yıl ilk defa Ankara Comics and Art Festival adıyla başkente geliyor. Çizgi roman, karikatür, illüstrasyon, canlı graffiti ve mural çalışmaları, atölye programları, seminerler ve sanatçı konuşmalarını içeren, şehir, çizgi dünyası ve farklı sanat disiplinleri üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan açık hava festivalinin teması “Kimlik” olarak belirlendi. Festival kapsamında gerçekleşecek İllüstrasyon Sergisi, müziğin görselleşmesi sürecine odaklanarak, izleyicilere lokal müzisyenlerin illüstrasyon ile üretilmiş albüm kapakları arşivi üzerinden iki disiplini bir arada görme fırsatı sunuyor. Yine festival kapsamında Türkiye'deki bağımsız yayınları ve fanzin yayınlarını da görme şansımız olacak. Dükkanlar, yayınevleri, özel koleksiyonlar, karikatür ve mizah dergileri ile çizgi roman ve karikatür dünyasının çizgi severler ile buluşacağı festival, Bilkent Center’da 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
						

						

						
						
												

							
							

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