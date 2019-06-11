Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

Kültür mirası yazma eserlerle ilgili dijital ortamda okuma ve araştırma yapmak isteyenler için kıymetli bir arşiv kullanıma açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazması eser, internetten erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemi'ne kutuphane.diyanet.gov.tr internet adresinden üye olunabiliyor.
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