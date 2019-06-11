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    11-06-2019

						
Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

						

							
							

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Kültür mirası yazma eserlerle ilgili dijital ortamda okuma ve araştırma yapmak isteyenler için kıymetli bir arşiv kullanıma açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazması eser, internetten erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemi'ne kutuphane.diyanet.gov.tr internet adresinden üye olunabiliyor. 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

					

				

				
				

					
Türkiye’den Özbekistan’a ortak medeniyete yolculuk 

					

				

				
				

					
Pierre Loti’nin eseri Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi’nde

					

				

								
				

					
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Gazeteci-yazar Ahmet Kekeç, uzun bir aradan sonra gelen yeni romanıyla kıyıda köşede kalmışlara sesleniyor. İçine sığmadığı bir yaşama hapsolmuş Mehmet Ali, bir gün elbet sevdiği kadına, Ulufer’e kavuşacak, şiirlerini dergilerde yayınlatacak ve bu toprakları terk etme kudretini kendinde bulacaktır.

					
				

			

			
			

				 
				
				
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Ütopya fikrinin ortaya çıktığı Ortaçağ Batı’sı, insanlığa karanlık bir gelecek vaat etmesine rağmen, kendi topraklarında doğmuş “rahatsız ruhlar” eliyle her zaman temize çekildi. Birilerinin ütopyası, başka birilerinin distopyası oluyordu çünkü. Batı’nın en parlak ütopyası İngiltere’dir ve ne hikmetse ütopya dediğimiz tür de İngilizler eliyle pazarlanmıştır tüm dünyaya.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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