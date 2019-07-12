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    12-07-2019

						
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

						

							
							

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Uluslararası şiirleri, her şair için bibliyografya ve biyografileri içeren internet platformu Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairleri ve şiirleri listesini açıkladı. Buna göre Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli Kanık’ın “Anlatamıyorum” şiiri listede ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Jorge Luis Borges’in “Anlar” şiiri yer alıyor. 1999’dan beri yayında olan, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındıran Lyrikline, her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp yıllık istatistikleri açıklıyor. Sitenin verilerine göre, bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:
 
Anlatamıyorum (Orhan Veli) 
Hürriyete Doğru (Orhan Veli)
Sevgilerde (Behçet Necatigil)
Masalların Masalı (Nâzım Hikmet)
İdiller Gazeli (Haydar Ergülen)
						

						

						
						
												

							
							

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Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde “Yaz Programları” 

						
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, sinemadan edebiyata, öyküden modern şiire kadar her türlü edebi ve fikri konularla yaz boyu edebiyatseverlerle buluşuyor.

						
					

					

					

										

					

						
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“Usta” Kosova’da seyirciyle buluştu 

						
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
  			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

					

				

				
				

					
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi’nde “Yaz Programları” 

					

				

				
				

					
Sanatçılar Sagalassos için buluştu

					

				

								
				

					
Tolkien filmi 5 Temmuz’da vizyona giriyor

					

				

								
				

					
“Usta” Kosova’da seyirciyle buluştu 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
100. sayımızdan itibaren başladığımız Yayınevi Hikâyeleri’nde bu ay İz Yayınları editörü Hamdi Akyol var. Akyol, yayıncılık tarihimizin kilometre taşlarından olan İz Yayınları’nın kuruluşunu, daha çok hangi kitapları bastıklarını ve günümüz yayıncılık ortamının durumunu değerlendirdi.
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Kütüphanedeki Beden

						
						


												
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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
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Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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