Dünyanın en çok okunan ikinci şiiri “Anlatamıyorum”

Uluslararası şiirleri, her şair için bibliyografya ve biyografileri içeren internet platformu Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairleri ve şiirleri listesini açıkladı. Buna göre Türk edebiyatının usta şairi Orhan Veli Kanık’ın “Anlatamıyorum” şiiri listede ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında Jorge Luis Borges’in “Anlar” şiiri yer alıyor. 1999’dan beri yayında olan, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındıran Lyrikline, her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp yıllık istatistikleri açıklıyor. Sitenin verilerine göre, bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:

Anlatamıyorum (Orhan Veli)

Hürriyete Doğru (Orhan Veli)

Sevgilerde (Behçet Necatigil)

Masalların Masalı (Nâzım Hikmet)

İdiller Gazeli (Haydar Ergülen)