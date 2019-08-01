Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi başvuru tarihi netleşti

“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yayıncılara “ilk eser” desteği veriliyor. İlk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine, bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanıyor.
Proje kapsamında, yayın desteği için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabiliyor. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebiliyor. Destek verilen yayınevi, sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlü.
Gerekli belgeler
*Başvuru formunun indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra eklerle birlikte elden ya da posta yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi,
*Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği,
*Yazar özgeçmişi,
*Eserin baskıya hazır çıktısı,
*Ayrıca eserin baskıya hazır çıktısının PDF olarak edebiyatdestek@kulturturizm.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi.
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