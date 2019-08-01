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    01-08-2019

						
Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi başvuru tarihi netleşti 

						

							
							

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“Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yayıncılara “ilk eser” desteği veriliyor. İlk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayınevlerine, bu yönetmelikte belirlenen esaslara göre maddi destek sağlanıyor. 
Proje kapsamında, yayın desteği için yayınevleri yılda iki kez (şubat ve ağustos aylarında) başvuruda bulunabiliyor. Yayıncı, başvuru yapılacak ay içinde en fazla 3 eser için müracaat edebiliyor. Destek verilen yayınevi, sağlanan desteğin yüzde 35’ini yazara ödemekle yükümlü.
 
Gerekli belgeler 
*Başvuru formunun indirilerek doldurulup, imzalanıp/kaşelendikten sonra eklerle birlikte elden ya da posta yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi, 
*Telif hakkı sahibinin izin verdiğini gösterir sözleşmenin örneği,
*Yazar özgeçmişi,
*Eserin baskıya hazır çıktısı,
*Ayrıca eserin baskıya hazır çıktısının PDF olarak edebiyatdestek@kulturturizm.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi.
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Edebiyat Eserlerini Destekleme Projesi başvuru tarihi netleşti 

					

				

				
				

					
İskender Pala ve edebiyatçı gençler buluştu

					

				

				
				

					
İyi ki doğdun Harry Potter! 

					

				

								
				

					
II. Abdülhamid Han’ın Yıldız Sarayı albümü restore ediliyor

					

				

								
				

					
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“Tıp gerçek bir kütüphanedir, ama doğru biçimde okunması gerekir” cümlesinden yola çıkan Kütüphanedeki Beden, Charles Dickens’tan Franz Kafka’ya, Virginia Woolf’tan Susan Sontag’a, John Berger’dan Oliver Sacks’e uzanan bir yelpazeyle zenginleşen, tıbbın toplumsal tarihini edebiyat aracılığıyla aydınlatan bir antoloji.

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
 
Günümüz İngiliz romancılarından Ian McEwan’ın Soğuk Savaş döneminin “edebiyat cephesi”ni anlattığı ilginç bir romanı var; Bir Parmak Bal. Ülkemizde de yayınlanan roman bir anlamda birbirine benzemeyen üç ilgi çekici konuyu garip bir kurgu etrafında bir araya getiriyor: Gizli servis, edebiyat ve aşk.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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