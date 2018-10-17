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    17-10-2018

						
"Edebiyat ve Delilik" atölyesi

						

							
							

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Dergimizin yazarlarından Tuğçe Isıyel ve Ahmet Ergenç'in yürütücülüğünü üstlendiği "Edebiyat ve Delilik - Bir Eleştirel Okuma Atölyesi" 8 Kasım'da başlayacak ve dört hafta sürecek.

Çevirileri ve eleştiri yazılarılarıyla tanınan Ahmet Ergenç ve edebiyat yazılarıyla bildiğimiz klinik psikolog/psikoterapist Tuğçe Isıyel, Tezer Özlü, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Sevim Burak metinleri üzerinden "delilik" kavramının yazınsal tezahürlerini tartışacak.

Perşembe akşamları 19.00-21.00 arasında Kadıköy Akademi Kitabevi'nde gerçekleşecek seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve seminere başvuruda bulunmak için edebiyatvedelilik@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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