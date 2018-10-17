"Edebiyat ve Delilik" atölyesi

Dergimizin yazarlarından Tuğçe Isıyel ve Ahmet Ergenç'in yürütücülüğünü üstlendiği "Edebiyat ve Delilik - Bir Eleştirel Okuma Atölyesi" 8 Kasım'da başlayacak ve dört hafta sürecek.
Çevirileri ve eleştiri yazılarılarıyla tanınan Ahmet Ergenç ve edebiyat yazılarıyla bildiğimiz klinik psikolog/psikoterapist Tuğçe Isıyel, Tezer Özlü, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Sevim Burak metinleri üzerinden "delilik" kavramının yazınsal tezahürlerini tartışacak.
Perşembe akşamları 19.00-21.00 arasında Kadıköy Akademi Kitabevi'nde gerçekleşecek seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve seminere başvuruda bulunmak için edebiyatvedelilik@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
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