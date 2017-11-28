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    28-11-2017

						
En çok okuyan il Ankara

						

							
							

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Türkiye’nin en büyük online kitap platformu İdefix geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 6 aylık okuma haritasını çıkardı. İdefix'in şehre satılan kitap adedi, toplam satılan kitap sayısı, şehir nüfusu ve toplam nüfusu baz alarak yaptığı ''Türkiye Ne Okuyor?'' adlı araştırmaya göre en çok kitap okunan iller sırasıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir. İzmir'in hemen arkasından ise Tunceli ve Muğla geliyor.
 
 
Yapılan araştırmaya göre okurlar en çok roman ve çocuk öykülerini tercih ediyor. En çok okunan yazar ise Stefan Zweig. İkinci sırada Zülfü Livaneli, üçüncü sırada ise Hayvanlardan Tanrılara Sapiens ve Homo Deus kitaplarıyla hızlı bir çıkış yakalayan Yuval Noah Harari yer alıyor. Listede ayrıca Yaşar Kemal, George Orwell, Jules Verne gibi oldukça ünlü ve önemli yazarlar da üst sıralarda yer alıyor.
 
Araştırmaya göre en çok tercih edilen yayınevleri ise İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları ve Can Yayınları.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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