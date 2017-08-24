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    24-08-2017

						
Evlilik Sözleşmesi sinema filmi oluyor

						

							
							

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Türkçede hep Kitap tarafından yayımlanan, Michelle Richmond imzalı Evlilik Sözleşmesi de pek yakında beyazperdede göreceklerimiz arasına katılıyor!
 
Alice adlı bir avukat ile Jake adlı bir terapistin düğünlerinden birkaç gün sonra, hediyelerin arasında onları "Sözleşme" isimli bir grubun üyesi olmaya çağıran bir davet bulmasıyla başlayan gerilim dolu Evlilik Sözleşmesi'nin film hakları, dünyanın en büyük film yapım ve dağıtım şirketi 20th Century Fox tarafından satın alındı.
 
 
 
Evlilik Sözleşmesi'nden uyarlanacak filmin yapımcılığını Chernin Entertainment yapacak. Romanın senaryoya uyarlanması işini ise, başrollerinde Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet'ı izlediğimiz Revolutionary Road filminde da imzası bulunan Justin Haythe üstlenmiş.
 
Evlilik Sözleşmesi'nin sinema uyarlamasında avukat Alice ve terapist Jake rollerinde izleyeceğimiz isimler ise henüz belirsiz...
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Ranini TV
						

						

						
						
												

							
							

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Evlilik Sözleşmesi sinema filmi oluyor

					

				

				
				

					
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