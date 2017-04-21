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    21-04-2017

						
Fahrenheit 451 televizyona uyarlanıyor

						

							
							

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Ray Bradbury'nin kült eseri Fahrenheit 451 HBO tarafından televizyona uyarlanıyor. Ancak Bradbury'nin bu ünlü distopyası, sanılanın aksine bir dizi olarak değil, televizyon filmi olarak karşımıza çıkacak.
 
Kitapların itfayeciler tarafından yakıldığı, insanların sadece televizyonda beyin yıkayıcı şovlar izlediği ve kitap bulundurup düşünen insanların yok edildiği bir gelecekte geçen romanın HBO uyarlamasında başrolleri Michael B. Jordan ve Michael Shannon paylaşacak. Michael B. Jordan Guy Montag'ı, Michael Shannon ise itfaiye şefi Beatty'yi canlandıracak.
 
 
 
Filmin yönetmenliğini gerçekleştiren Ramin Bahrani filmin senaryosunu da Amir Naderi ile birlikte yazıyor. Filmin yapımcıları arasında başrol oyuncusu Michael B. Jordan'ın yanı sıra David Coatsworth, Sarah Green, Alan Gasmer ve Peter Jaysen bulunuyor.
 
Fahrenheit 451 muhtelif kereler sinemaya ve sahneye uyarlanmıştı. Bu uyarlamalar arasında en dikkat çekeni ise ünlü Fransız yönetmen  François Truffaut'nun 1966 tarihli uyarlamasıydı. Ancak François Truffaut'nun hikayeyi uyarlarken kurguya da müdahalelerde bulunması kitabın hayranlarının epey tepkisini çekmişti.
 
 
 
 
Kaynak: The Variety
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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