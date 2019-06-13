Festivalin teması: Edebiyat Güldürür

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 14-22 Haziran tarihleri arasında İzmirlileri, Türkiye’den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarlarla bir araya getirecek. Onur konuğunun Murathan Mungan olduğu festivalin sloganı ise ‘Edebiyat Güldürür’. Her yıl yurtdışından çok sayıda yazar ve şairi de konuk eden festivalde bu yıl İtalya, Macaristan, Polonya, Suriye ve Filistin’den edebiyatçılar yer alacak. Festivalde Macar edebiyatı ve İtalyan şiiri üzerine iki özel söyleşi ve şiir akşamı da düzenlenecek. İtalya'nın yaşayan en büyük şairlerinden ve dünyaca tanınan Milo de Angelis de festivale konuk olacak. 14-22 Haziran tarihleri arasında Kültürpark’taki etkinlik alanında düzenlenecek festival ayrıca Seferihisar, Selçuk, Karaburun, Foça ve Tire'ye de uzanacak.