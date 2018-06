Game of Thrones'tan tam on bin yıl öncesine gitmeye var mısınız?

George R.R. Martin geçtiğimiz günlerde kişisel blog'unda duyurduktan sonra, tüm ajanslara haber düşmeye başladı. HBO, Game of Thrones evrenini devam ettirecek "spin-off" dizilerden ilki konusunda ciddi adımlar atmıştı artık.

Bu yeni dizi için ortada "The Long Night" isimli bir pilot bölüm vardı. Pilot bölümün senaryosu, Martin'in hayli güvendiğini söylediği Jane Goldman tarafından yazılmıştı. Neil Gaiman'ın romanından uyarlanan Stardust'ın (2007) da senaryosuna imza atan Goldman'ın yazdığı pilot bölüm, sonunda HBO'dan onayı aldı. Bu da demek ki, Game of Thrones'un 2019'da son sezonuyla veda etmesinin ardından Westeros'tan uzun süre mahrum kalmayacağız!

Martin'in blog'unda paylaştığı bilgilere bakarsak, bu yeni dizi Game of Thrones'ta gördüklerimizin 10 bin yıl öncesine götürecek bizi. "The Long Night" (Uzun Gece), Targaryenların hükmünden önce, Ak Gezenlerin Westeros'a saldırdığı upuzun bir Westeros kışını anlatıyor. İlk İnsanlara dair bolca şey öğreneceğimiz yeni dizinin de Game of Thrones kadar karanlık olacağı kesin.

Umarız, planlanan diğer üç "spin-off" dizi de HBO'dan onayı alır ve Westeros destanı ekrandaki yolculuğuna devam eder. Martin'in halen üzerinde çalıştığı altıncı kitap The Winds of Winter içinse bekleyiş daha sürecek gibi gözüküyor.