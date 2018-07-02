Geceyarısı Çocukları Netflix dizisi oluyor!

1981 yılında yayımlanmasıyla birlikte adı modern klasikler arasında anılmaya başlanan Salman Rushdie romanı Geceyarısı Çocukları Netflix tarafından bir televizyon projesine uyarlanacak.

Yayımlandığı yıl Britanya'nın en prestijli edebiyat ödülü Man Booker'u kazanan, daha sonra bu ödülü kazanmış romanlar arasında da "en iyi" seçilen (1993 ve 2008 yıllarında) Geceyarısı Çocukları, Hindistan'ın bağımsızlığını kazandığı dönemde doğan, büyülü güçlere sahip Saleem Sinai'nin hayatı ekseninde bir ülkenin dönüşümünü anlatıyor.

Hollywood Reporter'ın haberine göre, Netflix'in başkan yardımcısı Erin Barmack, Geceyarısı Çocukları projesiyle ilgili şunları söyledi: "Modern Hindistan'ın doğuşunu yenilikçi bir dille anlatan ve çıktığından bu yana milyonlarca insanı büyülemeye devam eden bu öyküyü tüm dünya izleyicisine sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Kaynak: Variety & The Hollywood Reporter