Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Türkiye Haftası etkinlikleri bu yıl Göbeklitepe yılı kapsamında “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temasıyla düzenleniyor. Bu yıl ilki Nisan ayında Romanya’da gerçekleşen Türkiye Haftası etkinliğinin ikinci durağı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb. 15-18 Mayıs tarihlerinde Zagreb’in tarihi ve önemli mekânlarında gerçekleştirilecek ‘Türkiye Haftası’ çerçevesinde söyleşiler, sergiler, konser ve atölye çalışmaları ile Türkiye’nin kültürel ve sanatsal birikimi paylaşılacak. Zagreb’teki etkinlikler Zagreb Arkeoloji Müzesi’nde Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı Celal Uludağ tarafından verilecek Göbeklitepe Konferansı ile başlayacak. Arkeoloji müzesindeki konferans sonrasında Göbeklitepe’nin geçmişten günümüze yolculuğunun anlatıldığı fotoğraf sergisi açılacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Göbeklitepe’yi 6 ülke ile daha buluşturacak





Yıl boyunca düzenlenecek “Türkiye Haftası” etkinlikleri Rusya St. Petersburg, Arnavutluk-Tiran, İspanya-Madrid, Sırbistan-Belgrad, Tunus-Tunus ve Lübnan-Beyrut’ta gerçekleştirilmeye devam edecek.