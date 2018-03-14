Haldun Taner Müze Evi açılıyor

Kadıköy Belediyesi, tiyatro yazınının duayen ismi Haldun Taner’in 103. yaş günü olan 16 Mart’ta Haldun Taner Müze Evi’nin açılışını gerçekleştirecek.
Müze Evi’nde, Haldun Taner’in anısını yaşatacak şahsi eşyaları ve yaratımlarına dair belgeler, afişler, fotoğraflar yer alacak. Özellikle tiyatro alanında metinler üretecek genç yazarları teşvik etmeyi amaçlayan müzede, dönemsel hikâye ve oyun yazarlığı kursları düzenlenecek. Müze Evi bünyesinde ayrıca, yeni ve yerli tiyatro oyunlarının metinlerinden oluşan bir kitaplık kurulacak.
Fenerbahçe Mahallesi’nde bulunan, ikinci derece tarihi eser olan binanın restorasyonuyla hayata geçirilen Müze Evi projesi, 16 Mart Cuma günü saat 15.00’te yazarın eşi Demet Taner ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla açılacak.
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