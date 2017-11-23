Haliç Okumaları'nın üçüncü konuğu Hakan Bıçakcı

Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen Haliç Okumaları'nın üçüncü konuğu yeni romanı Uyku Sersemi geçtiğimiz günlerde yayımlanan Hakan Bıçakcı. Hakan Bıçakcı etkinlik kapsamında yeni romanı Uyku Sersemi'nden iki sayfalık bir bölümü katılımcalara okuyacak ve ardından katılımcıların sorularını yanıtlayacak.
12 Aralık Salı günü, 14:00-16:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik genel katılıma açık ve ücretsiz. Hakan Bıçakcı etkinliğin ardından kitaplarını da imzalayacak.
Görsel: Fırat Bilal
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