The Handmaid’s Tale’in yaratıcısı Margaret Atwood’dan yazarlık öğrenin

Garry Kasparov’dan satranç, Frank Gehry’den tasarım, Spike Lee’den yönetmenlik, Herbie Hancock’dan müzik dersleri almak ister misiniz? www.masterclass.com, kendi alanlarında dünyanın en önemli isimlerini bir araya getiren bir site. Buraya üye olarak ve belirli bir rakam ödeyerek bu kişilerin belirli bir konu dahilinde yayımladıkları videoları izleyebiliyorsunuz. Sitede tasarım, fotoğraf, oyunculuk, tenis, satranç gibi birbirinden çok farklı alanlar yer alıyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü pek çok yazarın hikaye anlatmaya dair dersleri bulunuyor. Son döneminin en popüler dizilerinden The Handmaid’s Tale’in yaratıcısı yazar Margaret Atwood da bunlardan biri. Distopya kraliçesi olarak tanınan ünlü yazar, yaratıcı ve ilham verici dünyasını www.masterclass.com kullanıcılarıyla paylaşıyor. Karanlık ve gerilimli dünyasıyla Dan Brown, dersleri güçlü hikaye oluşturmak üzerine kuran Neil Gaiman, best-seller kitaplar hedefleyenlere yönelik içerik oluşturan James Patterson da diğer isimlerden. Belirli bir ders programı dahilinde sıralanan videolarla bir sanat eseri yaratmak, bir tasarım projesini hayata geçirmek mümkün olmasa da dünyaca ünlü isimlerin düşünme biçimlerini, bakış açılarını öğrenmek, onların dünyasına dahil olmak açısından önemli.