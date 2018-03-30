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    30-03-2018

						
The Handmaid's Tale'in yeni sezonu 25 Nisan'da başlıyor

						

							
							

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Kanadalı usta yazar Margaret Atwood'un romanından uyarlanan The Handmaid's Tale ilk sezonuyla Altın Küre başta olmak üzere tüm ödülleri silip süpürmüş ve ekranlarda bir distopya furyası yaratmıştı. Türkçeye Damızlık Kızın Öyküsü adıyla çevrilen roman da dizinin yarattığı ilgiyle birlikte en çok satanlar arasına girmiş, Atwood'un adı da Nobel için sıklıkla anılmaya başlanmıştı. Distopyaların hem Türkiye'de hem de dünyada bu dönemde neden bu kadar çok seyirci topladığı da pek çok tartışmanın konusu olmuştu.


 




 


Dizinin merakla beklenen ikinci sezonunun fragmanı yayınlandı. 25 Nisan'da görücüye çıkacak bu yeni sezon 13 bölümden oluşuyor. Başrolünde Mad Men ve Top of the Lake gibi dizilerde oyunculuğuyla dikkat çeken Elisabeth Moss'un yer aldığı dizinin ikinci sezonunda, otoriter Gilead rejimine karşı bir başkaldırı yolda gözüküyor.


 




 


 


 


 


 

						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
The Handmaid's Tale'in yeni sezonu 25 Nisan'da başlıyor

					

				

				
				

					
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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