Harry Potter oyunları yolda

Geçtiğimiz yıl kullanıcılarını ünlü çizgi film Pokemon'un dünyasına dahil eden Pokemon Go'nun ardından mobil yazılımcılardan bu kez Harry Potter hayranlarını sevindirecek bir haber geldi: Harry Potter'ın mobil oyunu yolda! Üstelik bir değil, iki oyun birden.

Oyunlardan ilki olan Harry Potter Wizards Unite, Pokemon Go'ya bir hayli benziyor. 2018'de piyasaya sürüleceği duyurulan oyun, kişisel hesaplar üzerinden oynanacak.

Markette yerini almaya hazırlanan bir diğer Harry Potter oyunu ise A Hogwarts Mystery. Bu oyunda ise kullanıcılar kendi karakterlerini yaratıyor ve onları cadılık ve büyücülük eğitimi almak üzere Hogwarts'a gönderiyor. Portkey Games ve Jam City adlı şirketler tarafından tasarlanan oyun, kullanıcılarına J.K. Rowling tarafından yaratılan dünyayı bizzat deneyimleme imkanı sunmayı amaçlıyor. A Hogwarts Mystery de 2018'de markette olacak.

Oyunlar hakkındaki gelişmeler Harry Potter Wizards Unite ve Harry Potter: A Hogwarts Mystery'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

Kaynak: Pottermore