Her Harry Potter hayranının J.K. Rowling'in kurduğu bu büyülü evrenin gerçek olmasını dilediği olmuştur. Şimdilerde Harry Potter evrenine bir adım daha yaklaşmak mümkün, zira Harry Potter'ın doğduğu ev satılıyor!

Serinin sıkı takipçileri Harry Potter'ın ailesi Voldemort tarafından katledilmeden önce, henüz bir bebekken Godric's Hollow kasabasında bir evde yaşadığını iyi bilirler. Harry Potter serisinden uyarlanan filmlere ev sahipliği yapan ev Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda daha ayrıntılı bir biçimde görünmüştür. İngiltere'de bulunan bu ev şimdilerde satışa çıkarılmış durumda.

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde, Lavenham kasabasında bulunan ev De Vere House adını taşıyor ve Harry Potter hayranları için oldukça önemli bir yere sahip. Fakat 6 odası ve 4 banyosu olan eve biçilen fiyat ise Harry Potter'ın evine taşınmayı hayal eden okurları hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Evin sahipleri rustik yapıdaki bu ev için tam 1.3 milyon dolar talep ediyor!

Ortalama gelir düzeyinde bir Harry Potter hayranı için Lily ve James Potter'ın evine yerleşmek şimdilik hayal gibi gözükse de evin bulunduğu sokağı ziyaret etmek ve evin önünde durup Harry Potter'ın "Burası onların öldüğü yer Hermione. Burası onun onları öldürdüğü yer," sözlerini hatırlamak her daim mümkün.

Kaynak: Hello Giggles