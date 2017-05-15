Harry Potter'ın el yazması önbölümü çalındı!

J.K. Rowling'in Harry Potter serisini yaratmadan önce kaleme aldığı ve Harry Potter serisinin önbölümü niteliğindeki hikaye çalındı! 800 kelimelik hikaye A5 boyutunda bir kartpostalın üzerine J.K Rowling'in el yazısıyla yazılmış, bu kart daha sonra PEN Yazarlar Derneği'nin İngiltere şubesine bağış amacıyla bir açık artırmada 25.000 sterline satılmıştı.

Bu kart, birkaç parça mücevherle beraber geçtiğimiz günlerde çalındı! Yetkililer kartpostalı herhangi bir biçimde görenlerin derhal polise başvurması çağrısında bulundu. J.K. Rowling, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak okurlarından, kendilerine teklif edilmesi halinde bu kartpostalı satın almamalarını rica etti.

Benzer bir biçimde, West Midlands polis departmanı da Twitter üzerinden kartpostalın bir fotoğrafını paylaşarak Harry Potter hayranlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kartpostalda yer alan hikaye Harry Potter'ın doğumundan üç yıl öncesinde, Harry Potter'ın babası James Potter'ı ve Harry Potter'ın vaftiz babası Sirius Black'i genç birer delikanlı olarak resmediyor. Kartpostalda yer alan hikayede James Potter ve Sirius Black iki "muggle" polisle yaşadıkları motosikletli bir kovalamacanın ardından süpürgelerine binerek kaçıyorlar.

Kaynak: The Guardian