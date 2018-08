Hemingway'in 1956'da yazdığı bir öykü ilk kez okur karşısına çıkacak

Altmış yılı aşkın bir süredir, akademisyenler ve Hemingway uzmanları dışında pek az kişinin okuma şerefine eriştiği bir öykü, Strand Magazine sayesinde okurlarla buluşacak.



Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway'in 1956 yılında kaleme aldığı "A Room on the Garden Side" adlı öykü, savaş zamanı Paris sokaklarında sarhoş dolaşan “Papa” lakaplı bir askerin öyküsünü anlatıyor. Yazarın lakabının da “Papa” olduğunu düşünürsek, otobiyografik bağlantılar kurmak zor değil.

Hemingway, Silahlara Veda ve Çanlar Kimin İçin Çalıyor’da olduğu gibi bu öyküsünde de savaşın insan ruhunda bıraktığı tahribata odaklanıyor.



Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri’nden uzunca bir alıntı yapan, Marcel Proust, Victor Hugo ve Alexandre Dumas gibi isimlere atıfta bulunan öykünün temel meselelerinden biri de, Paris’in entelektüel mirasının savaştan ne derece hasarsız çıkabileceği.



I. Dünya Savaşı sırasında ambulans şoförü olarak görev yapan Hemingway, daha sonra Paris’e taşınmış ve burada Gertrude Stein, Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald, James Joyce gibi dönemin kültürel hayatını şekillendiren isimlerle tanışmıştı.

Kaynak: Bustle