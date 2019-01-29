Hugo ödüllü John Scalzi’nin Sendrom Serisi Türkçe’de

Yaşlı Adamın Savaşı ile ünlenen, Amerikan Bilimkurgu ve Fantezi Yazarları Topluluğu’nun Hugo ödüllü eski başkanı John Scalzi’nin uzun süredir beklediğimiz Sendrom (Lock In) serisi ilk kitabıyla Türkçede. Yaşlı Adamın Savaşı serisinden farklı bir evrende geçen bu seride yazar bize yeni bir geleceğin ve o gelecekteki tehlikelerin kapısını aralıyor. Polisiye bilimkurgu türündeki Sendrom Serisi şimdilik iki kitaptan oluşuyor. Serinin ikinci cildi Head On yurt dışında 2018 yılında yayınlanmış ve en az ilk kitabı kadar beğenilmişti. Seriyi yakın dönemde televizyon dizisi olarak da izleme şansımız olacak; yakın zamanda televizyon dizisi hakları satın alınmış çünkü.