Hukukçular Kulübü Selahattin Yusuf'u konuk ediyor

Hukukçular Kulübü, İstanbul Baykara Meclisi kapsamında Selahattin Yusuf’u konuk ediyor. Yusuf, son kitabı Masumiyetin Son Günleri kitabı etrafında Türkiye’de kültürel dönüşüm ve aydın sorununu ele alacak.

Selahattin Yusuf’un çarpıcı bir üslupla kaleme aldığı “Masumiyetin Son Günleri” bir yanıyla aşk, toplum ve birey ilişkilerini irdelerken; öte yandan kültür ve sanat dünyasına yöneltilmiş keskin eleştiriler içeriyor. Masum, üniversitenin en karizmatik ve gözü pek öğrenci lideri; Handan ise en güzel kızlarından biridir. Büyük ve ünlü aşk, daha başlangıcında gizemli bir yara almıştır. İlişkileri, hayata atıldıktan sonra kâbusa döner. İkisi arasındaki sınıf farkı zamanla belirginleşir. İkilinin idealist mücadelesi zamanla toplumdan aile içine taşınır ve birbirlerine yönelir. Yoksulluktan gelen Masum, zamanla gençlik hülyalarını ve ideallerini de yitirir. Küçük burjuva Handan ise yeni toplumsal düzende daha da güçlenir. Masum köşeye sıkışmıştır. Her yönden delik deşik olmuş hayatının intikamını, içinde çoktan bir sabit fikre dönüşmüş olan meslek başarısına bağlar...

Sınırlı kontenjanı olan program 7 Aralık Cuma 16.00’da, Sultanahmet Türk Edebiyatı Vakfı’nda.