İBB Şehir Tiyatroları’ndan “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği “Felatun Bey İle Rakım Efendi” adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor.

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimat’ı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Oyun, 5-8 Aralık, 12-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.