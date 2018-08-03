İKSV Ahmet Cemal anısına "ilk çeviri" ödülü verecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 1 Ağustos 2017’de aramızdan ayrılan yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’in anısına, son bir yıl içinde ilk roman veya öykü çevirisini yayımlamış bir çevirmene, bir defaya mahsus olmak üzere “Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü”nü takdim edecek.



Vergilius’un Ölümü, Niteliksiz Adam, Dönüşüm, Dava, Körleşme, Satranç gibi pek çok klasik metni Türkçeye kazandıran Ahmet Cemal, İKSV’nin 2015’ten bu yana her yıl çeviri edebiyatın nitelikli ürünlerini desteklemek amacıyla sunduğu Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün seçici kurul üyeleri arasında yer alıyordu.





Ahmet Cemal



“Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü” için başvurular, yayınevleri veya çevirmenler tarafından yapılabilecek. Roman ve öykü çevirileriyle sınırlandırılan ödül için başvuruda bulunulacak eserlerin, orijinal dilinden Türkçeye çevrilmiş ve 2017 Ağustos’undan sonra yayımlanmış olması şartları aranıyor. Ödül, başvurular arasından seçici kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine, 10 bin TL tutarında maddi destek sağlıyor.



“Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü” için başvuru dosyalarının, 1 Ağustos Çarşamba’dan 15 Ağustos Çarşamba saat 17.00’ye kadar, eksiksiz şekilde İKSV’ye ulaştırılması gerekiyor.



Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı “Ahmet Cemal İlk Çeviri Ödülü” Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor. Ödülün sunulacağı çevirmen, Seçici Kurul’un değerlendirmesinin ardından Ekim ayında açıklanacak.

Başvuru koşullarına dair ayrıntılı bilgiye iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.