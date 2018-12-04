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    04-12-2018

						
İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri Beyoğlu’nda

						

							
							

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-11 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda “İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri” düzenliyor. Etkinlikte Tebriz, Erdebil ve Urmiye çevresinde yaşayan ve İran sinemasının estetik kodlarıyla Türk kültürünü ustaca harmanlayan Türk yönetmenlerin filmleri gösterilecek, söyleşiler ve fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.
 
 
Etkinlikte, bölge yönetmenlerinin çektiği 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel ve 4 uzun metraj film gösterilecek, yönetmen söyleşileri ve bölgedeki sinema üretimi ile ilgili panel ve bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.
 
 
İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri, 7 Aralık Cuma günü saat 19.00’da yönetmenliğini Asghar Yousefinejad’in yaptığı Ev adlı uzun metraj film gösterimi ile başlayacak.
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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