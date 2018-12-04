İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri Beyoğlu’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7-11 Aralık tarihleri arasında Beyoğlu Yeşilçam Sineması’nda “İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri” düzenliyor. Etkinlikte Tebriz, Erdebil ve Urmiye çevresinde yaşayan ve İran sinemasının estetik kodlarıyla Türk kültürünü ustaca harmanlayan Türk yönetmenlerin filmleri gösterilecek, söyleşiler ve fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.
Etkinlikte, bölge yönetmenlerinin çektiği 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel ve 4 uzun metraj film gösterilecek, yönetmen söyleşileri ve bölgedeki sinema üretimi ile ilgili panel ve bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.
İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri, 7 Aralık Cuma günü saat 19.00’da yönetmenliğini Asghar Yousefinejad’in yaptığı Ev adlı uzun metraj film gösterimi ile başlayacak.
Yeni yorum gönder