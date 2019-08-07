İstanbul dünya yayıncılarını ağırlayacak

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) için başvurular başladı. Dünya yayımcılarının karşılıklı işbirliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amaçlanan etkinliğin beşincisi 3-5 Mart 2020’de gerçekleştirilecek. Geçen yıl 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayan programa dahil olmak isteyen katılımcılar, online başvuruda bulunabilecek. Program, farklı ülkelerden yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olacak.
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